Voedingssupplementenbedrijf Pharmaxx is na waarschuwingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gestopt met malafide abonnementen op vitaminepillenpakketten. De in Breda gevestigde onderneming stuurde voor alleen 5 euro administratiekosten een proefpakket naar klanten, maar die wisten niet dat ze hierdoor ieder kwartaal vast kwamen te zitten aan een nieuw pakket voor 60 euro. Na ingrijpen van de ACM is dit nu gestopt.