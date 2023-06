Nederland halverwege doel hernieuwbare energie: 15 procent

Het gebruik van hernieuwbare energie in Nederland is inmiddels over de helft richting het afgesproken doel voor 2030. In 2022 kwam van alle energie die werd verbruikt (elektriciteit én warmte) 15 procent uit hernieuwbare bronnen. Dat was een jaar eerder nog 13 procent, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In EU-verband heeft Nederland vastgelegd dat in 2030 minimaal 27 procent van ons totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen moet komen.