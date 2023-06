De Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn gaat toch weer om de tafel met vakbond EVG in het conflict over een nieuwe cao. Dinsdag leken nieuwe stakingen op het spoor in Duitsland onafwendbaar nadat EVG een nieuw cao-bod van Deutsche Bahn had afgewezen en het staatsspoorbedrijf vervolgens een uitnodiging om verder te praten afsloeg. Maar nu is Deutsche Bahn daar dus op teruggekomen.