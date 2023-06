Oekraïne moet winnen en Europa moet er alles aan doen om dat mogelijk te maken, zei premier Mark Rutte in zijn speech tijdens de openingsceremonie van de top van bijna alle Europese leiders in Moldavië. „Het parool op deze top is verantwoordelijkheid.” Hij riep zijn collega’s op stappen te nemen zodat Oekraïne zich kan verdedigen, ook op de lange termijn en ook in tijden van tegenslag.