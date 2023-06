Kamerleden zinnen op stappen tegen KLM vanwege schenden afspraken

Tweede Kamerleden zijn woest over de conclusies van een onafhankelijk toezichthouder dat luchtvaartmaatschappij KLM, tot dusver ongestraft, de voorwaarden voor staatssteun tijdens de coronacrisis heeft geschonden. Ze zinnen op vervolgstappen. Onder meer de PvdA, het CDA, D66 en de VVD willen weten welke mogelijkheden de overheid daarvoor nog heeft. Ook werd donderdag in het debat over de staatsdeelnemingen herhaaldelijk de vraag gesteld of de overheid KLM in de toekomst nog wel steun zou kunnen bieden als er weer een crisis uit zou breken.