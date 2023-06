De acceptgiro is sinds deze donderdag niet meer in gebruik, na 46 jaar dienst te hebben gedaan. Betaaldienstverlener Currence kondigde in november 2021 al het afscheid van de acceptgiro aan. Currence stelde toen dat het aantal gebruikte acceptgiro’s te laag is geworden om de betaalmethode nog langer te ondersteunen, terwijl de kosten te hoog zijn.