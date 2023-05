Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag is „niet blij” met het besluit van het Openbaar Ministerie om de klimaatactivisten die zaterdag de snelweg A12 blokkeerden niet te vervolgen. Tegelijk wil hij zich niet bemoeien met het werk van het OM. „Ik mag geen oordeel geven over de inhoud. Dat weiger ik ook, dat doe ik ook niet”, zei Van Zanen woensdag in een commissie van de Haagse gemeenteraad.