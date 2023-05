De cao-onderhandelingen in de gehandicaptenzorg zijn stukgelopen. Werkgevers en vakbonden laten weten dat het overleg zonder overeenstemming is geëindigd. Vakbond FNV Zorg & Welzijn is teleurgesteld en zinspeelt op „hardere acties” in de sector, waarin het al langer rommelt. De bond vindt het eindbod van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) te mager.