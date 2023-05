Aziatische beurzen omlaag na verdere krimp Chinese industrie

De Aziatische aandelenbeurzen gingen woensdag stevig omlaag. Een verdere krimp van de omvangrijke Chinese industrie wakkerde de zorgen aan over het zwakke herstel van de op een na grootste economie ter wereld, na het loslaten van de coronamaatregelen in het land. Ook bleven beleggers voorzichtig voorafgaand aan de stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over de onlangs gesloten deal over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid.