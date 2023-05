De protestactie van chauffeurs van taxi-app Uber in Amsterdam tegen schijnzelfstandigheid is in goede sfeer verlopen. Dat zei FNV-bestuurder Amrit Sewgobind na afloop van de demonstratie bij het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam-Zuid. Uiteindelijk deden ongeveer vijftig chauffeurs mee aan de actie na „een wat rustig begin”, aldus Sewgobind.