Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in mei verder afgenomen. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral doordat ondernemers minder positief waren over hun orderportefeuille. Ook over de verwachte productie in de komende drie maanden oordeelden ze minder positief en hun oordeel over de voorraden gereed product was eveneens negatiever.