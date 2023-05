Afzetprijzen industrie dalen voor het eerst in twee jaar

De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen waren in april 2,3 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is daarmee voor het eerst in ruim twee jaar dat de prijzen zijn gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In maart waren de prijzen nog 1,9 procent hoger dan een jaar eerder en in februari lagen de prijzen dik 8 procent hoger. Sinds juli 2022 liet de stijging van de afzetprijzen al een onafgebroken afvlakking zien.