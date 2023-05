Honderden met name orthodoxe Joden hebben zondag in Jeruzalem geprotesteerd tegen een christelijk gebedsevenement in de stad, Pentecost 2023. Onder hen bevonden zich ook locoburgemeester Arieh King en enkele rabbijnen. Fleur Hassan-Nahoum, eveneens locoburgemeester van Jeruzalem, heeft de protesten veroordeeld.