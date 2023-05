Het Indiase Oil and Natural Gas Corp (ONGC) wil 1 biljoen roepies (omgerekend ruim 11 miljard euro) investeren in groene energie tegen 2030. Het staatsconcern, dat voorziet in ruim de helft van de vraag naar olie en gas, wil daarmee de „inspanningen voor groene energie opvoeren”, aldus ONGC-voorzitter Arun Kumar Singh.