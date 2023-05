In Den Haag is iemand zwaargewond geraakt door mogelijk een stuk zwaar vuurwerk dat is ontploft. Het gebeurde op de Hobbemastraat in de Schilderswijk. Het is daar zondagavond behoorlijk druk, aldus een woordvoerder van politie nadat bekend was geworden dat Recep Tayyip Erdogan de Turkse verkiezingen heeft gewonnen.