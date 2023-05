De emir van Qatar heeft als eerste staatshoofd de Turkse president Erdogan gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel die nog niet officieel is. „Ik wens je succes in je nieuwe ambtstermijn”, schrijft sjeik Tamim bin Hamad al-Thani op Twitter. Niet lang daarna volgden felicitaties van de Taliban in Afghanistan en de Iraanse president Ebrahim Raisi.