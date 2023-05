Het ligt niet erg voor de hand dat er tijdens de Pinksterdagen gepreekt wordt over de ontmoeting van de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw. Toch zou deze geschiedenis zich er goed voor lenen. Jezus wijst er in Johannes 4 op dat de velden wit zijn om te oogsten en dat Hij Zijn discipelen zal uitzenden om die oogst in te zamelen. Niet om gewassen te oogsten maar om, als mensenvissers, het Evangelie te verkondigen over de hele wereld.