Deal Ford en Tesla goed ontvangen door Amerikaanse beleggers

Een deal van autofabrikant Ford met Tesla is goed ontvangen door beleggers op Wall Street. Zij zetten het aandeel Ford vrijdag meer dan 6 procent hoger, nadat bekend werd dat eigenaren van een elektrische Ford in de VS en Canada vanaf volgend jaar ook terechtkunnen bij alle laadpunten van concurrent Tesla. Ford gaat namelijk de door Tesla ontwikkelde stekker voor elektrische auto’s gebruiken voor zijn voertuigen. Tesla kreeg er bijna 5 procent aan beurswaarde bij.