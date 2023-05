Uitwerking spreidingswet toch goedgekeurd door kabinet

Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over de onderliggende wetgeving van de spreidingswet, meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) na de ministerraad. Het besluit over de zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) was vorige week uitgesteld. Volgens de bewindsman was er meer tijd nodig omdat asiel „buitengewoon gevoelig” ligt in de Nederlandse samenleving, de Tweede Kamer en de coalitie. Desondanks is er inhoudelijk niets veranderd aan het wetsvoorstel, geeft hij toe.