„Geraakt door dit bericht”, zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) over het fragment waarin zijn collega Sigrid Kaag (Financiën) de tranen in de ogen schieten omdat haar dochters liever hebben dat ze van baan wisselt. Ze zijn bang dat hun moeder - die te maken heeft met bedreigingen - iets overkomt. Het fragment is aankomende zondag te zien in het tv-programma College Tour. Ook andere politici reageren geschokt.