De Duitse busmaatschappij Flixbus wil de Indiase markt op. Het bedrijf dat zich richt op busvervoer over lange afstanden wil volgend jaar de eerste lijnen in het Aziatische land gaan aanbieden. Daar ziet Flixbus „enorme potentie”, want de markt is groter dan die in Europa, Noord-Amerika en Turkije samen. In die markten is Flixbus al actief.