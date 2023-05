Chipbedrijf Besi was woensdag de grote verliezer in de AEX-index op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf leverde 4 procent in. Ook verzekeraars ASR en Aegon stonden in de staartgroep met minnen van 3,4 en 3 procent. Alleen DSM-Firmenich eindigde in het groen in de hoofdindex. Het op voedseltoepassingen gerichte speciaalchemiebedrijf werd 1,2 procent hoger gezet.