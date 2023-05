Warenhuisketen Kohl’s schiet omhoog op lager Wall Street

Kohl’s maakte woensdag een koerssprong van ruim 18 procent op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse warenhuisketen wist afgelopen kwartaal tegen de verwachting in toch winst te boeken. Ook handhaafde het winkelbedrijf zijn prognoses voor het gehele boekjaar. De nieuwe topman Tom Kingsbury verklaarde daarbij voortgang te boeken met de kostenmaatregelen en het beheer van de voorraden. Andere retailers als Walmart en Target, die eerder al met cijfers kwamen, daalden 0,8 en 1,4 procent.