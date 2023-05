Het opruimen van het asbest dat zaterdag vrijkwam bij een grote brand in Apeldoorn kan nog een paar weken duren, zegt een woordvoerder van de gemeente. Op onder meer woningen en in tuinen ligt asbest. Met bewoners moeten afspraken worden gemaakt zodat medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf in beschermende kleding de daken op kunnen om de kankerverwekkende stof te verwijderen.