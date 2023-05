De echtgenote van een in 2020 gedode man uit het Zuid-Hollandse dorp Oud Ade ontkent dat ze met haar minnaar plannen heeft gemaakt om haar partner te laten doden. Ze had een gelukkig huwelijk, heeft ze de rechtbank in Den Haag dinsdag voorgehouden. Latifa T. is echter geconfronteerd met tal van door de politie ontdekte WhatsAppberichten waarin ze haar man (66) onder meer „hoerenzoon” noemt en minnaar Zakaria C. hun adres doorstuurt.