De luchtvaartsector zal meer moeten gaan betalen bij een overstap van gewone vliegtuigkerosine naar duurzamere brandstoffen. Dat stelt topman Dave Calhoun van vliegtuigbouwer Boeing tegen zakenkrant Financial Times. „Ze zullen nooit in prijs gelijk zijn aan kerosine. We zullen schaalgrootte creëren en meer economisch worden, maar ik denk niet dat dat ooit zal gebeuren”, aldus Calhoun.