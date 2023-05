Als het om verkiezingen gaat in het Midden-Oosten, zijn alle ogen gericht op Turkije waar president Recep Tayyip Erdogan vecht voor zijn politieke leven. Het is terecht dat daar veel aandacht voor is, want Turkije is nu eenmaal, ondanks het beleid van Erdogan, nog steeds een democratisch land waar verkiezingen er echt toe doen.