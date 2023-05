Tegen een 33-jarige man uit Leiden is maandag tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist na de dood van zijn vriendin in een hotel in Wassenaar. Hotelmedewerkers vonden het lichaam van de 40-jarige vrouw op 3 januari 2022 in de hotelkamer. Volgens het Openbaar Ministerie is de man verminderd toerekeningsvatbaar.