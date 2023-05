In de Antwerpse gemeente Zwijndrecht is in opdracht van de Vlaamse overheid een groot onderzoek gestart naar de aanwezigheid van PFAS in bloed van omwonenden van de chemiefabriek 3M. Voor het eerst kijken onderzoekers ook naar mogelijke verbanden tussen PFAS in het bloed van moeders en hun kinderen. Niet eerder is in Europa op deze schaal PFAS-onderzoek gedaan.