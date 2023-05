AI voedt optimisme over verbetering productiviteit van bedrijven

De recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) voeden het optimisme over hoe bedrijven de komende jaren productiever kunnen werken. Zo zorgt de stormloop van AI-ontwikkelingen in de nasleep van de introductie van de populaire chatbot ChatGPT, voor enthousiasme bij analisten en strategen over de winsten die bedrijven kunnen halen uit nieuwe omzetkansen en productiviteitsverbeteringen door AI-toepassingen.