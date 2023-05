Schouten zal ook Eerste Kamer moeten overtuigen van pensioenwet

Twee dagen lang debatteert de Eerste Kamer over de pensioenwet, die een nieuw stelsel voor onze pensioenen mogelijk maakt. Een belangrijk debat: niet alleen gaat het om een van de grootste hervormingen in decennia, pensioenminister Carola Schouten zal enkele nog aarzelende senaatsfracties moeten overtuigen. Ondanks brede steun in de Tweede Kamer, is nog niet met zekerheid te zeggen of de pensioenwet zomaar door de senaat komt.