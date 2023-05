Chipbedrijven als ASMI, Besi en ASML hoorden vrijdag net als een dag eerder bij de winnaars op de Amsterdamse aandelenbeurs met plussen tot bijna 2 procent. De stemming was over de gehele linie vrij positief. De hoop op een spoedig akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid bleef daarbij zorgen voor opluchting op de beurzen.