UWV in beroep tegen uitspraak dat asielzoeker langer mag werken

Uitkeringsinstantie UWV heeft samen met het ministerie van Sociale Zaken besloten om in hoger beroep te gaan tegen een recente uitspraak van de rechter dat asielzoekers langer dan 24 weken per jaar zouden mogen werken. „Bij zo’n ingrijpende uitspraak, waardoor de huidige regels ongeldig worden verklaard, is een hoger beroep de gebruikelijke gang van zaken. Hierdoor komt er bij de hoogste bestuursrechter helderheid”, bevestigt een woordvoerder van het UWV na berichtgeving door de NOS.