De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de minister van Binnenlandse Zaken in een brief om strengere regels voor het gebruik van tijdelijke containerwoningen gevraagd. Naar aanleiding van de grote brand in Startblok Riekerhaven op 13 november vorig jaar wil de Veiligheidsregio dat tijdelijke wooncontainers aan strengere voorschriften voor brandveiligheid moeten voldoen.