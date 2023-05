Aegon grote winnaar in AEX, Alfen afgestraft na resultaten

Aegon was woensdag de grote winnaar in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De verzekeraar liet in een handelsbericht weten het jaar goed te zijn begonnen. Volgens topman Lard Friese kende Aegon in het eerste kwartaal een sterke commerciële groei en boekt het bedrijf vooruitgang met de strategische en financiële doelstellingen. Ook de verkoop van de Nederlandse activiteiten van Aegon aan branchegenoot ASR ligt op schema en zal in de tweede jaarhelft worden afgerond. Het aandeel klom ruim 5 procent.