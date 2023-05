De vakbonden en werkgevers in de zuivelsector hebben afspraken gemaakt over een nieuwe cao. Daarmee zijn verdere stakingen in de branche opgeschort. „We waren nieuwe acties aan het voorbereiden, maar gelukkig hebben de werkgevers het niet zover laten komen”, laat onderhandelaar Henk Jongsma van CNV weten. Hij gaat het cao-resultaat nu positief aan zijn achterban voorleggen.