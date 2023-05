De Verenigde Naties (VN) hopen bijna 2,8 miljard euro zeker te stellen voor noodhulp in Soedan. Dat is nodig om Soedanezen bij te staan tijdens de aanhoudende conflicten in het land, zegt Ramesh Rajasingham van de VN. De VN doen daarbij een oproep aan landen om te hulp te schieten.