Het opnieuw schrappen van vluchten door Transavia leidt in juni tot weinig hinder voor klanten van Sunweb. De reisorganisatie garandeert dat iedereen volgende maand naar zijn vakantiebestemming kan worden gebracht. Door de problemen bij de luchtvaartmaatschappij vertrekt 1 procent van de vakantiegangers van Sunweb een dag eerder of later naar zijn vakantiebestemming.