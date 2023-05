Hoewel de economie behoorlijk is gekrompen in het eerste kwartaal, maakt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen zich nog geen grote zorgen. Hij wijst erop dat de lonen nu harder stijgen dan de prijzen. Dat kan leiden tot economisch herstel. „En er komen nog steeds een heleboel banen bij, dat is ook goed voor de koopkracht.”