De nieuwe baas van Vodafone gaat in de komende drie jaar in totaal 11.000 banen wereldwijd schrappen bij het Britse telecomconcern. De banenreductie volgt op een herziening van de strategie in de afgelopen maanden en is bedoeld om kosten te besparen en de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen. Ook op het hoofdkantoor in het Engelse Newbury zullen banen verdwijnen.