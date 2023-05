Ondanks afblazen treinstaking Duitsland toch verstoring Arriva

Ondanks dat de staking op het Duitse spoor van de baan is, zijn Arriva-treinreizigers in Limburg richting Duitsland de komende dagen aangewezen op bussen. Arriva meldt dat de trein Heerlen-Aken niet rijdt op 14, 15 en 16 mei omdat het niet mogelijk is de opgeschorte dienstregeling op zo’n korte termijn nog aan te passen. Buslijn 44 (Heerlen - Aken) en lijn 350 (Maastricht - Aken) van Arriva rijden wel volgens de normale dienstregeling.