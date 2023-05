De naar verluidt nieuwe topvrouw van Twitter, Linda Yaccarino, heeft haar huidige functie als topvrouw bij NBCUniversal neergelegd. Dat meldt het mediaconcern in een statement op zijn website. Eerder meldde de Amerikaanse krant The Wall Street Journal al op basis van ingewijden dat Twitter-topman Elon Musk zijn vervanger had gevonden in de persoon van Yaccarino.