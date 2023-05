Het Oostenrijkse trappistenklooster Stift Engelszell houdt op te bestaan. Daarmee komt ook een einde aan een van de laatste tien trappistenbrouwerijen ter wereld. In Nederland zijn er nog twee. Maar daarmee loopt de traditie niet per se het risico om op te houden te bestaan, zegt bierkenner Henri Reuchlin in gesprek met het ANP.