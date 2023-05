Het telefoonnummer 113 voor zelfmoordpreventie moet wat betreft staatssecretaris Maarten van Ooijen net zo bekend worden als het noodnummer 112. De bekendheid van 113 is al best hoog, maar het kan nog beter. „Want 112 is een levensreddend nummer en 113 kan ook een levensreddend nummer zijn” Hij wil dat iedereen weet dat als iemand echt in de problemen zit, dan 113 te bellen is.