Unilever heeft zijn omzet en winst in Rusland afgelopen jaar opgevoerd, ondanks dat het bedrijf in maart vorig jaar alle import en export van producten in en uit Rusland heeft gestaakt. Toch heeft het was- en levensmiddelenconcern hiermee naar eigen zeggen geen eerdere belofte gebroken, laat een woordvoerster van Unilever weten na berichtgeving door Follow the Money.