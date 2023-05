Action heeft zijn verkopen in het eerste kwartaal verder opgevoerd. Die gingen met ruim een derde omhoog tot haast 2,5 miljard euro. Dat kwam mede doordat de winkelketen 34 nieuwe filialen opende, waaronder het eerste in Slowakije. Na het eerste kwartaal werden nog meer vestigingen geopend. Het bedrijf heeft nu meer dan 2300 winkels in elf Europese landen.