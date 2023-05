Leraren op middelbare scholen gaan binnenkort mogelijk actievoeren. Hun vakbonden willen dat de overheid meer geld vrijmaakt voor loonsverhoging en roepen daarom op tot actie. „Als we nu stil zijn, lijkt het alsof we alles oké vinden en dat is niet zo”, zegt voorzitter Jelmer Evers van de Algemene Onderwijsbond (AOb).