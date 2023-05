Het onderwijs in de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap is niet op orde. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het rapport ”De Staat van het Onderwijs 2023” dat woensdag verscheen. In de nieuwste editie van het jaarlijkse inspectierapport staat onder meer dat niet alle basisschoolleerlingen het taal- en rekenniveau halen dat nodig is om zonder problemen naar de middelbare school te gaan.