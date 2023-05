Ook op de TU Eindhoven voeren klimaatactivisten donderdag actie tegen samenwerkingen met de fossiele industrie. Het is de vijfde demonstratie in het onderwijs sinds maandag. Donderdagochtend begon een klimaatactie op de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Eerder deze week werden ruimtes bezet van de TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht.