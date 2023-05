Bij een restaurant aan de Koemarkt in Purmerend is maandagochtend rond 05.00 uur vuurwerk ontploft, waardoor er kort brand woedde. De politie meldde maandag al dat bij het incident mogelijk „een harde knal” was gehoord. Woensdag kon een woordvoerder bevestigen dat er daadwerkelijk een ontploffing plaatsvond en dat het om vuurwerk ging.